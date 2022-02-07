РИАМО - 7 фев. Тренеры учебного центра «Мои документы» разработали более 330 программ обучения по нескольким направлениям, в понедельник центру исполняется 7 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В частности, специалисты разработали обучение по предоставлению государственных услуг, клиентоориентированному сервису. А еще разработали обучение для подготовки специалистов к работе в городских проектах. Центр открылся в 2015 году в районе Строгино и стал первым образовательным учреждением в стране, где стали готовить специалистов по оказанию госуслуг.

В течение 7 лет сотрудники создали свыше 60 очных и более 270 дистанционных курсов. На сегодняшний день в центре и его филиале во Дворце госуслуг на ВДНХ работают 19 наставников в сфере предоставления госуслуг и искреннего сервиса.

Будущие специалисты смотрят видеолекции и проходят дистанционное курсы, а также проходят очный тренинг по клиентоориентированному сервису. Кроме того, сотрудники регулярно повышают квалификацию и изучают нововведения. В 2021 году финальное тестирование для подтверждения должности и карьерного роста сдали более 900 сотрудников.

Для участия в городских проектах тренеры центра обучили более 3 тыс. специалистов. В прошлом году наставники посетили центры «Мои документы» 370 раз.