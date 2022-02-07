РИАМО - 7 фев. Для проведения работ на инженерных сетях ограничат движение на двух улицах в центре столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На бульваре Энтузиастов ограничения будут действовать с 15 февраля до 17 сентября», - говорится в сообщении.

Выделенная полоса для общественного транспорта на участке бульвара в сторону области в районе дома 8, строения 2 будет закрыта по 11 июня. Участок дороги возле владения 11, строения 23 на улице Золоторожский Вал (в сторону центра) сузят с 12 по 28 июня.

Кроме того, выделенную полосу ликвидируют на других участках бульвара Энтузиастов в период с 29 июня по 27 июля и с 28 июля по 11 августа. Также с 17 августа по 17 сентября перекроют полосу возле дома 8, строения 2 в Среднем Международном переулке (в сторону области).

В материале отмечается, что с 16 февраля по 24 апреля введут ограничения в районе Тверского бульвара. Приоритетный проезд организуют на участке Богословского переулка в районе дома 23, строения 3. Ограничение также введут в Шведском тупике от дома 20, строения 4 на Тверском бульваре до дома 3 в Шведском тупике. В этом же месте на время ликвидируют парковку.