РИАМО - 7 фев. В Москве программой льготного кредитования уже воспользовались 22 тыс. компаний, общая сумма займов составила свыше 168,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Для участников городской программы конечная ставка с учетом поддержки от Москвы была от 3% до 7% годовых.

«Поддержку получили порядка 22 тыс. компаний. Это столичные предприятия из отраслей, пострадавших во время пандемии, а также работающие в приоритетных для города направлениях», — сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она напомнила, что в ноябре прошлого года московское правительство утвердило спецпрограмму для начинающих бизнесменов. Реализация данного проекта продолжится и в текущем году.

В мегаполисе программу льготного кредитования предпринимателей запустили в мае 2020 года. В прошлом году разработали еще три. Например, такую меру поддержки начали получать не только представители малого и среднего бизнеса, но и крупные работодатели мегаполиса, а еще компании из приоритетных отраслей.

Так, в указанном секторе кредиты на общую сумму свыше 35,7 млрд рублей получили около 4 тыс. компаний. А всего в прошлом году льготные займы на сумму более 78,1 млрд рублей получили 11,3 тыс. городских компаний.

В текущем году городское правительство продолжит поддерживать начинающих бизнесменов. Для фирм и ИП, зарегистрированных в Москве меньше года, мегаполис будет выступать поручителем и субсидировать часть процентной ставки по кредиту на сумму до 5 млн рублей.