РИАМО - 7 фев. Во время восстановления после заражения коронавирусом следует чаще пить простую воду. В то же время некоторые напитки стоит временно исключить из своего рациона, сообщила врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Не пойдет на пользу организму употребление крепкого кофе и черного чая после заболевания коронавирусной инфекцией.

«Также в список запрещенных я бы внесла сладкие газированные напитки, пакетированные соки. Лучше готовить это дома», – добавила Дюваль в интервью радио Sputnik.

Быстрее восстановиться после заболевания помогут приготовленные в домашних условиях морсы и настой на основе зеленого чая. В чай можно добавить пару долек апельсина, одну или две столовые ложки клюквы. Также можно нарезать яблоко без кожуры.

«Дайте настояться такому напитку минут 40-50 и пейте его в течение дня. Можно доливать туда теплой воды, но не кипяток, чтобы было теплое питье», – отметила врач.

Кроме того, полезными будут напитки с добавлением облепихи. Чтобы сохранить максимальное количество витаминов и полезных элементов, доводить до кипения напиток не следует.

Благодаря таким домашним сокам и морсам восстановление после заражения коронавирусом пройдет быстрее.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>