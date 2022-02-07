РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 фев. С 31 января по 6 февраля в ЕДДС-112 городского округа Балашиха поступило свыше 17,9 тыс. обращений от жителей, сообщил «РИАМО в Балашихе» оперативный дежурный ЕДДС муниципалитета.

«На минувшей неделе в Единую дежурно-диспетчерскую службу-112 Балашихи поступило 17 957 обращений, из них 811 – в отдел ЕДДС, по единому номеру 112 – 12 621», – сказал оперативный дежурный.

По его словам, на телефон горячей линии отдела ЕДДС 256 обращений поступило по вопросам работы жилищно-коммунального комплекса, 58 – по вопросам нарушения тишины, 16 – экологии, 14 – по работе уличного освещения, а 43 обращения связано с содержанием дорог и тротуаров.

Он уточнил, что по номеру 112 жители городского округа 4 356 раз обращались по вопросам работы и оказания скорой медицинской помощи, 922 - полиции и ГИБДД, 91 - с вызовами пожарных и спасателей, 54 - с обращениями за помощью специалистов аварийно-газовой службы.