РИАМО - 7 фев. Накопленный объем иностранных инвестиций из Скандинавии в столичную экономику составил 1,2 млрд долларов. Большая доля пришлась на Швецию, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По последним данным Центрального банка Российской Федерации, на 1 июля 2021 года накопленный объем иностранных инвестиций в Москву из стран Скандинавии составил 1,2 миллиарда долларов. Из них 77% от общего объема – 912 миллионов долларов – вложили инвесторы из Швеции, 20% – 239 миллионов – из Дании и 3% – 41 миллион – пришлись на Норвегию. В целом за последние пять лет накопленный объем иностранных инвестиций из скандинавских стран вырос на 21%», — сказал Ефимов.

Обычно инвесторы из Скандинавии вкладывают средства в организации финансовой и страховой сферы, сектора промышленности и высоких технологий, торговли и сферы недвижимости.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров рассказал, что страны Скандинавии являются важным экономическим партнером российской столицы. Торговый оборот Москвы с этими странами за 11 месяцев прошлого года увеличился на 25%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, и составил 2,8 млрд долларов. Экспорт российской столицы в этот регион вырос на 27% и составил 1,35 млрд долларов. Объем импорта за 11 месяцев 2021 года достиг 1,45 млрд долларов, это на 23% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

В столице ведут хозяйственную деятельность скандинавские компании из разных сфер. Локализовано производство оборудования для систем связи в энергетике шведской компании ABB. Действует индустриальный сервисный центр крупнейшего в мире производителя подшипников, систем смазки и мехатроники SKF. Представительство оператора Tele2 в России основали с участием шведского капитала – в столице находится головной офис. Косметическая компания Oriflame, англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson и производитель бытовой техники Electrolux имеют головные офисы в Москве.

Представлены в российской столице и датские компании: международный перевозчик грузов Blue Water Shipping, производитель дренажных систем из нержавеющей стали Blucher Metal, производитель развивающих игрушек и конструкторов LEGO Group, производитель медоборудования и лекарств Coloplast.

Для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, Москва развивает инновационную инфраструктуру, предлагает площадки для локализации бизнеса, использует различные формы государственно-частного партнерства, в том числе концессионные соглашения, офсетные контракты, предлагающие государственные закупки взамен на инвестиции, а также контракты жизненного цикла.