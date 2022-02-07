РИАМО - 7 фев. У магазина поощрений проекта «Активный гражданин» появился свой сайт, теперь пользователям будет проще получать награды за участие в проектах правительства Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Раньше магазин поощрений был на сайте проекта «Активный гражданин».

Теперь пользователям будет проще получать награды за участие в проектах правительства Москвы. Заработанные баллы отображаются в личном кабинете на новом сайте ag-vmeste.ru. Оформить там поощрения можно с 1 февраля. Те, кто не успел получить заказ или использовать промокод, может сделать это до 28 февраля на странице «Заказы» на портале «Активный гражданин».

Баллы, заработанные за участие в городских проектах, можно обменять на толстовку, плед, термос, на билеты в культурные учреждения, а также на скидочные купоны ресторанов и магазинов.