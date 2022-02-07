РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. Председатель комиссии Общественной палаты Люберец по здравоохранению и качеству жизни Наталья Феоктистова оценила качество объектов здравоохранения Люберец и сообщила, что все они в удовлетворительном состоянии, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мониторинг работы медучреждений обсудили на заседании Общественной палаты 4 февраля. В мероприятии участвовали член ОП МО Константин Куракин, депутат Мособлдумы Игорь Коханый, заместитель главы администрации муниципалитета Наталия Тышкунова, первый заместитель председателя совета депутатов Александр Шлапак, главврач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

«С 24 по 29 января мы провели мониторинг объектов здравоохранения городского округа Люберцы. Осмотрели 10 медучреждений, два из которых – детские. По итогам осмотра можно сказать, что объекты находятся в удовлетворительном состоянии, несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию. Практически везде проводится на входе термометрия, соблюдается масочный режим, организовано разделение потоков посетителей, работают фильтр-боксы, очередей нет», - сказала Феоктистова.

По словам главврача Люберецкой областной больницы Дмитрия Семенцова, ситуация серьезная.

«В сутки производится 2800-3600 вызовов, а было 700-900. Мы привлекаем медперсонал из стационаров, студентов медицинских колледжей. 65 сотрудников больницы работают на «обзвоне», дают консультации жителям по телефону, открывают больничные листы. В поликлиниках увеличено количество выездных бригад. Вместе с тем, значительного роста госпитализации нет», - уточнил Семенцов.

Также на заседании выступил с отчетом за работу в 2021 году депутат Мособлдумы Игорь Коханый.