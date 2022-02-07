РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 7 фев. Пострадавших и погибших в возгорании складского помещения на улице Карьер-ЗИЛ в Дзержинском нет, говорится на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило 6 февраля в 19:35. Пожару присвоили ранг №2. В 22:00 пожарные локализовали огонь на Площади 1,2 тыс. кв. м, в 23:43 - ликвидировали открытое горение, а в 3:46 понедельника - ликвидировали последствия пожара.

Всего на месте работали 88 человек и 30 единиц спецтехники.