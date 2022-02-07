РИАМО - 7 фев. В Москве в текущем году продолжат развивать наземное метро. Так, в 2022 году планируют открыть 10 новых станций МЦД-3 и МЦД-4, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На МЦД-2 «Курско-Рижский» будут открыты два крупных транспортных узла – «Печатники» и «Марьина Роща». ТПУ «Печатники» объединит МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро, а также наземный городской пассажирский транспорт. В результате общественный транспорт станет доступнее для 360 тыс. жителей юго-востока Москвы», - написал Собянин в своем персональном блоге.

Таким образом, у МЦД-2 появится пересадка в столичную подземку. Предполагается, что через 3 года станцией будут ежедневно пользоваться 8,4 тыс. пассажиров. А пассажиропоток к 2030 году вырастет до 11 тыс. человек в сутки.

Также к открытию планируют станцию «Марьина Роща». С помощью нее можно будет пересесть на МЦД-2 и «салатовую» ветку метро. Это обеспечит комфорт для 60 тыс. москвичей. Пассажиропоток этой станции к 2025 году составит 11,5 тыс. человек в сутки, а в 2030 году – 14,9 тыс.

На этой станции сначала построят островную платформу с навесами и наземный пассажирский вестибюль. А через пару лет там появится и вторая пассажирская платформа.

В составе будущего МЦД-4 откроют станцию «Минская», которая относится к Киевскому направлению Московской железной дороги. Эта станция должна объединить «желтую» ветку Мосметро и наземный транспорт.

На станции будут функционировать две островные платформы, наземный вестибюль и навес «сухие ноги». Предполагается, что через 3 года станцией будут пользоваться 17,3 тыс. пассажиров в сутки, а через 8 лет - 21,7 тыс. пассажиров в сутки. Станция облегчит транспортную доступность жителей новой Москвы, а также жителей Подмосковья.

Также после масштабной реконструкции планируют открыть 5 станций МЦД-4: «Очаково», «Мещерская», «Переделкино», «Лесной городок» и «Толстопальцево».

Кроме того, на МЦД-1, который функционирует сейчас, завершат ремонтные работы на 2 станциях – «Тимирязевской» «серой» ветки метро и «Окружной». Последняя станция объединит МЦД, МЦК и «салатовую» линию Московского метрополитена.

«Новые станции повысят привлекательность наземного метро. Ежедневные поездки по городу станут быстрее, удобнее и благодаря бесплатным пересадкам – дешевле для миллионов москвичей и жителей Подмосковья», - резюмировал столичный градоначальник.