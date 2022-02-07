РИАМО - 7 фев. Хоккеистки сборной Канады начали матч против спортсменок из России с опозданием почти на 1 час. Официальной информации о причинах задержки не поступало, сообщает «Вечерняя Москва».

Возможной причиной для опоздания начала матча стал отказ канадских спортсменок выходить на лед, так как не все представительницы российской сборной получили результат тестов на заражение коронавирусной инфекцией.

Хоккеистки обеих команд проводят матч в защитных масках.

Ранее по итогам выступления фигуристов в командном турнире сборная РФ заняла первое место в медальном зачете. Вторую строчку заняла команда из Норвегии, а третью – спортсмены из Швеции.

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