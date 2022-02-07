РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. Восемь студентов и выпускников Московской государственной академии физической культуры в Люберцах выступают на Олимпиаде в Пекине, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В Пекине открылись XXIV Зимние Олимпийские игры. В составе сборной России - восемь студентов и выпускников Московской государственной академии физической культуры, которая находится в городском округе Люберцы», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в Пекине выступают Максим Цветков (биатлон), Ирина Аввакумова и Александра Кустова (прыжки на лыжах с трамплина), Никита Кацалапов (фигурное катание на коньках), Любовь Никитина, Максим и Илья Буровы (фристайл) и Александр Кадейкин (хоккей).