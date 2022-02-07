РИАМО - 7 фев. В поселке Щапово Троицкого административного округа столицы будет построена детская школа искусств, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Соответствующее решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы было принято рабочей группой Градостроительно-земельной комиссии столицы по вопросам градостроительной деятельности, которую возглавляет заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Согласно решению, изменения коснутся правил землепользования и застройки Москвы в отношении территории в поселении Щаповское в Троицком административном округе столицы. Строительство учреждения внесено в Адресную инвестиционную программу Москвы.

Рассматриваемый земельный участок, на котором появится новое учреждение, имеет ориентировочную площадь 0,6 га.

Как рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, суммарная поэтажная площадь объекта будет составлять 6,6 тыс. кв. м.