РИАМО - 7 фев. В прошлом году в Москве в 2,5 раза увеличилось количество заключенных концессий. Все проекты в рамках этих соглашений затронут социально значимые сферы, в частности, ЖКХ. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2021 году Москва подписала четыре концессии с общим объемом вложений более 38 миллиардов рублей. Эти соглашения позволят сэкономить бюджетные средства и реализовать за счет привлеченных инвестиций социально значимые проекты в таких сферах, как ЖКХ, социальное обслуживание населения, образование. Всего в Москве заключено семь концессионных соглашений с совокупным объемом инвестиций более 118 миллиардов рублей», – сказал заместитель мэра.

В феврале 2021 года заключена концессия по созданию двух заводов по утилизации илового осадка сточных вод. По условиям соглашения, инвестор в течение 3,5 лет построит предприятия, где последующие 17 лет будет осуществлять термическую обработку и утилизацию осадка. Полученный продукт концессионер планирует поставлять цементным заводам для использования в качестве твердого биотоплива. Проект позволит привлечь 26,9 миллиарда рублей инвестиций в создание производства, соответствующего мировым экологическим стандартам.

В марте было подписано 20-летнее концессионное соглашение по созданию гериатрического центра на 100 мест. Здесь будут ухаживать за пожилыми пациентами. Инвестор вложит порядка 600 миллионов рублей в реконструкцию и оснащение специализированным оборудованием городского здания площадью более 3 тысяч кв. м. Концессионер не только спроектирует и возведет центр, но и будет проводить текущий и капитальный ремонт.

«В конце сентября прошлого года мы подписали первое для Москвы концессионное соглашение в сфере образования. По его условиям, инвестор создаст на территории инновационного центра «Сколково» не имеющую в стране аналогов современную школу на 825 учебных и 150 рабочих мест. Новое учреждение образования станет важной частью общественно значимой инфраструктуры динамично развивающегося Западного административного округа столицы. Инвестиции в реализацию проекта составят около 2,2 миллиарда рублей. Соглашение заключено на 25 лет», – сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По условиям концессионного соглашения, подписанного в конце декабря 2021 года на 27 лет, инвестор вложит 8,4 миллиарда рублей в создание очистных сооружений, на которых будут удалять из сточных вод азот и извлекать фосфор для его последующей переработки в удобрения. Эта практика уже имеет широкое распространение на крупнейших предприятиях коммунальной сферы по всему миру, в том числе в Европе и США. Концессия будет реализована в рамках третьего этапа масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений.

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