РИАМО - 7 фев. В столице состоялся конкурс на организацию речных перевозок. Подрядчик, с которым был заключен контракт, построит суда и причалы для речного транспорта, сообщил заммэра Москвы, руководитель Дептранса столицы Максим Ликсутов.

Согласно заключенному договору, подрядчик будет заниматься обслуживанием речных перевозок в столице в течение 15 лет. Это станет «перезагрузкой» всей отрасли.

«Отличать московские суда будет полностью электрический двигатель. Там вообще не будет никакой дизельной установки, будет работать только на электричестве. Суда должны работать круглогодично. Часть судов <...> придет в этом году, часть – в 2023 году», – отметил Ликсутов в интервью РИА Новости.

Суда будут двигаться по двум маршрутам. С течением времени интервал движения будет сокращаться.

В процессе входа и выхода пассажиров суда будут автоматически заряжаться с помощью системы подключения к инфраструктуре.

Тестирование начнется уже в феврале. Во время испытаний производитель будет проверять, как судно двигается в разных условиях, как подключается зарядка, насколько это будет удобно для пассажиров и другие факторы.