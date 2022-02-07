РИАМО - 7 фев. В Тверском районе в центре столицы на площади Ильинские ворота завершилась реставрация часовни-памятника, посвященного героям битвы под Плевной, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Закончена реставрация часовни-памятника русским гренадерам, павшим в бою под Плевной во время Русско-турецкой войны (1877–1878)», – говорится в сообщении.

На восстановление памятника ушло восемь месяцев. Специалисты привели в порядок фасады и интерьеры, в том числе иконы и барельефы. Кроме того, в ходе работ отреставрировали горельефы, а также крест, купол, изразцы, керамический пол, восстановили золочение посвятительных надписей.

Специалисты также провели работы по укреплению и облицовке стилобата (цоколя), отремонтировали двупольную деревянную дверь и окна.

Памятник создан по проекту архитектора и скульптора В.И. Шервуда и инженера-полковника русской армии А.И. Ляшкина. Его открытие состоялось 10 декабря 1887 года. Объект выполнен из чугуна и имеет форму восьмигранного шатра.