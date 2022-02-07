РИАМО – 7 фев. За 2021 год ООО «АРХБУМ-УПАК» (входит в австрийскую группу компаний Pulp Mill Holding GmbH, производит бумажные пакеты) повысило уровень производства продукции, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, на 162%. Объем производства составил 71 млн бумажных пакетов, сообщается на сайте компании.

Компания расширила экспорт продукции. Его доля в структуре продаж «АРХБУМ-УПАК» сейчас составляет 10%. Бумажные пакеты поставляют в СНГ, европейские страны. Так, крупнейшая сеть супермаркетов в Германии закупила свыше 2,5 млн пакетов. В январе первую партию продукции отгрузили во Францию. В этом году «АРХБУМ-УПАК» намерено повысить долю экспорта до 30%.

Компания специализируется на производстве бумажных крафт-пакетов 140-540 мм шириной с плоскими и кручеными ручками. Вся продукция сертифицирована (код лицензии товарного знака - FSC-С002853).

Сейчас клиентами ООО «АРХБУМ-УПАК» являются ведущие отечественные и зарубежные сетевые компании, такие как Adidas, KFC, McDonald’s, «Снежная королева», «ВкусВилл», «Лента», «Мираторг» и другие.

Ранее компания купила недвижимость в Коломне, чтобы организовать на новом месте единый современный производственный комплекс. Общий объем инвестиций первой очереди строительства оценивается в 1,5 млрд руб.

После переезда на новую площадку и монтажа допоборудования производительность предприятия вырастет до 120 млн единиц экоупаковки ежегодно.

Сейчас на предприятии работают 110 человек. Осенью этого года число работников вырастет до 170.

Как отметил директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак, после расширения мощностей «АРХБУМ-УПАК» намерено занять свыше 10% доли российского рынка бумажных пакетов. ​