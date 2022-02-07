РИАМО - 7 фев. В понедельник в Московском регионе может выпасть более 7% месячной нормы осадков, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня мы ожидаем осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега. Температура около 0 градусов, <…> сумма осадков к вечеру за день может составить 2-3 мм», – рассказал Синенков.

По его словам, месячная норма осадков для февраля составляет 41 мм. Таким образом, в понедельник может выпасть более 7% месячной нормы.

Синоптик также добавил, что за вчерашний день в Московском регионе выпало 2 мм осадков. Такое же количество выпало и в течение минувшей ночи.