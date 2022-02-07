РИАМО - 7 фев. В России изменился срок лечения пациентов с коронавирусом на дому, а также отменили режим изоляции для тех, кто контактировал с зараженными. Эти правила начали действовать и в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, срок лечения пациентов с Covid-19 на дому сокращается до семи дней при отсутствии симптомов заболевания.

При отсутствии симптомов больничный закроют автоматически. Для этого нет необходимости посещать поликлинику. Информация отобразится в электронной медицинской карте пациента и будет направлена работодателю. При сохранении симптомов больничный будет продлен.

Такие правила распространяются на тех, кому поставили диагноз с 6 февраля. Для них режим самоизоляции продлится семь дней. Для тех, у кого выявили коронавирус ранее, изоляция продлится 14 дней.

Кроме того, для тех, кто контактировал с пациентами с Covid-19, с 6 февраля отменили режим самоизоляции. Тем, кто оказался на больничном по такой причине, документ автоматически закроют 7 февраля.

Также 7 и 8 февраля возобновят работу классы и группы в образовательных учреждениях, где ранее действовал карантин. Теперь карантин могут объявить по решению учебного заведения, если по болезни отсутствуют свыше 20% детей. При этом действующий на данный момент карантин могут продлить до ранее предписанного срока по инициативе родителей.

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