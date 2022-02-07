РИАМО - 7 фев. На текущей неделе в Подмосковье и столице будет аномально тепло, ожидаются снег и мокрый снег – за 5 дней может выпасть четверть месячной нормы осадков. Такую погоду обеспечит североатлантический циклон «Роксана», сообщается на сайте «Метеовести».

6 февраля в столице выпало 3 мм осадков, местами, например, в Пушкине, - до 5 мм осадков. Это почти 10% месячной нормы. Осадки принес циклон «Роксана», он же обеспечит поступление теплого воздуха в регион.

На текущей неделе среднесуточная температура воздуха в Центральной России превысит норму на 7-9 градусов. По ночам будет не ниже минус 5 – 0 градусов, днем ожидается температура от минус 2 до плюс 3 градусов. Такая температура соответствует середине марта.

Почти каждый день ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, однако местами также может начинаться небольшой дождь. Из-за оттепели и заморозков ожидается гололедица. Автомобилистов и пешеходов призвали быть особенно аккуратными.

За 5 дней может выпасть до 9-10 мм осадков. Это четверть месячной нормы осадков. В то же время высота сугробов в столице почти не изменится и составит 45-48 см.