РИАМО - 7 фев. Московское метро будет обладать самым молодым парком вагонов среди крупных метрополитенов Европы, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Дептранса столицы Максим Ликсутов.

Средний возраст вагона метро в Москве в 2010 году составлял 22,5 года. К 2022 году этот показатель удалось снизить до 12 лет.

«Пассажиры это видят, безусловно, стараются выбирать поезд, который поновее, и это понятно. Там комфортно и зимой, и летом, и удобно, и тихо. И много различных удобств сделано, начиная с зарядок, заканчивая интерактивными экранами, свет другой, возможности шумоизоляции совершенно другие, двери шире», – заявил Ликсутов в интервью РИА Новости.

В 2022 и 2023 годах парк столичного метрополитена пополнят 660 новых вагонов. Благодаря этому средний возраст вагонов метро в Москве снизится до 10 лет, а парк поездов станет самым молодым среди крупных метрополитенов Европы.