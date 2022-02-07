РИАМО - 7 фев. Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий разрешение на любые способы защиты собственной жизни, родственников и близких от нападения. Документ отправлен в правительство и Верховный суд для получения отзыва, пишет газета «Известия».

На отзыв был направлен законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ». По нему граждане смогут любыми способами защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства при незаконном проникновении в квартиру или дом. В законопроекте отмечается, что сейчас граждане ограничены пределами необходимой обороны, в то время как преступники не имеют каких-либо ограничений.

«Мы считаем, что формула «Мой дом — моя крепость» должна быть закреплена в уголовном праве. Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых», — отметил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Иной точки зрения придерживаются члены фракции КПРФ. Там опасаются, что, пытаясь защититься от злоумышленников, граждане могут навредить другим людям.

«Идея законопроекта понятная и благая, но, на мой взгляд, ограничения все-таки нужны. Человек будет обороняться, включит газ и взорвет половину многоэтажного дома, устроив пожар. Или схватит ружье и начнет палить во все стороны. Такое разрешать нельзя», — подчеркнул депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Обухов.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов заявил, что обсуждение законопроекта получит широкий резонанс, однако предугадать его итоги нельзя. Одним из контраргументов может стать факт, что документ станет первым шагом на пути к свободной продаже оружия в РФ.