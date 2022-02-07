РИАМО - 7 фев. В Подмосковье и столице до 02:00 9 февраля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на всей территории Центрального федерального округа.

7 февраля в Московском регионе будет облачно, ожидаются снег, мокрый снег, гололедица. Температура составит минус 1 – плюс 1 градус.

8 февраля будет облачно. Прогнозируются снег, небольшие осадки, гололедица. Ночью будет минус 2 – 0 градусов, днем — плюс 1 – плюс 3 градуса.

9 февраля будет облачно, пройдет небольшой снег, образуется гололедица. Температура ночью составит минус 3 – минус 1 градус, днем — минус 1 – плюс 1 градус.