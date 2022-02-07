РИАМО - 7 фев. В центре столицы выставили на торги 22 нежилых помещения площадью от 10 до 359 кв. м, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«15 (нежилых помещений выставили - ред.) на продажу и семь в аренду», – говорится в сообщении.

Восемь нежилых объектов расположены в Басманном районе. По четыре помещения находятся в Хамовниках и Тверском. Кроме того, по паре объектов выставили на торги в районах Замоскворечье, Пресненском и Тверском.

Всего по итогам 2021 года в столице реализовали более 1,5 тыс. нежилых помещений. Из них 225 находились в Центральном административном округе. В среднем уровень конкуренции на торгах составил пять участников на лот.

В материале отмечается, что по представленным лотам электронные аукционы проведут феврале и марте. Дополнительная информация доступна на инвестиционном портале города Москвы.