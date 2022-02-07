РИАМО - 7 фев. Для помощи беременным пациенткам, заболевшим штаммом Covid-19 омикрон, в столице увеличили штат специалистов телемедицинского центра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В связи с распространением омикрона <…> мы усилили штат сотрудников акушерского дистанционного консультативного центра», – отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с начала работы телемедицинского центра специалисты провели более 68 тыс. консультаций. Более 1,5 тыс. пациенток направили на обследования в стационары кратковременного пребывания. Для этого использовали специальный транспорт.

Консультации проводят сотрудники центра планирования семьи и репродукции и Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Телемедицинский центр в Москве начал работать в начале пандемии коронавирусной инфекции. Платформа помогает медикам оперативно оказывать помощь заболевшим коронавирусом пациентам на дому.