РИАМО - 7 фев. Пожар на складе в городском округе Дзержинский удалось потушить, в результате обошлось без пострадавших, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло на территории складских помещений в промышленной зоне на улице Карьер-Зил. Пожару был присвоен ранг №2.

Около полуночи пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. В 03:46 в понедельник были ликвидированы последствия пожара.

В тушении пожара задействовали 88 человек и 52 единицы техники.