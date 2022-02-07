РИАМО - 7 фев. Предприниматели и представители некоммерческих структур в 2021 году сэкономили на аренде столичной нежилой недвижимости 5,9 млрд руб. Этой мерой поддержки, которую город оказывает на постоянной основе, воспользовались образовательные, медицинские, социальные и юридические организации, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По инициативе мэра Москвы (Сергея Собянина – ред.) город оказывает бизнесу и некоммерческим организациям всестороннюю поддержку. Одна из мер – это сниженные ставки на аренду нежилых помещений. Ежегодно ею пользуется свыше 1,5 тыс. организаций, занимающих более 500 тыс. кв. м городских помещений. В 2021 году предприниматели сэкономили 5,9 млрд руб.», — сказал Владимир Ефимов.

Помощь, прежде всего, могут получить малые предприятия, которые до этого арендовали помещения без торгов. Такие компании могут получить минимальную и льготную ставки. В прошлом году они составляли 4,75 тыс. и 3,5 тыс. руб. за «квадрат» соответственно, а в 2022-м — 5 тыс. и 3,8 тыс. руб. соответственно.

Минимальную ставку предоставляют малому бизнесу, который арендует помещения площадью менее 300 кв. м, льготную — предпринимателям, занимающимся социально значимой деятельностью. Претендовать на минимальную ставку могут и те, у кого не менее половины сотрудников предприятия — инвалиды, а доля таких работников в фонде оплаты труда составляет не менее 25%.

«Из 1,5 тыс. арендаторов, которым город предоставляет нежилые помещения на льготных условиях, больше всего – 40,7% – это общественные объединения, медицинские, социально ориентированные некоммерческие организации», – рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.