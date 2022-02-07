РИАМО - 7 фев. Национальная команда РФ одержала победу в рамках командного турнира по фигурному катанию и завоевала золото Олимпийских игр, сообщает Федеральное агентство новостей.

Победа была достигнута досрочно благодаря выступлению Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Сборная РФ стала лидером по результатам семи видов из восьми, благодаря чему ее соперники больше не могут соревноваться за получение золота.

Ранее первую золотую медаль на Олимпиаде российской сборной принес лыжник Александр Большунов в скиатлоне.

XXIV Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля. Сборная России занимает третью строчку в медальном зачете, первое место заняла команда Норвегии, а второе – Швеции.

Самое важное об Олимпиаде‑2022 смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>