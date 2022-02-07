РИАМО - 7 фев. В Подмосковье и столице в понедельник будет облачно, ожидается небольшой снегопад. Температура поднимется выше 0 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В этот день погоду в Московском регионе будут определять циклон и его атмосферные фронты. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области — от минус 1 до плюс 4.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80%.

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