РИАМО - 6 фев. В подмосковном Дзержинском случилось возгорание в нежилом здании, его тушат более 40 человек, сообщается на сайте областного главка МЧС России.

Пожар случился по адресу: Дзержинский, улица Карьер Зил, дом 4. Дальнейшая информация о ЧП уточняется.

В тушении огня участвуют 42 человека и 12 единиц техники.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу находятся компании по строительству и ремонту дорог, по автомобильным грузоперевозкам, асфальтобетонный завод «Капотня».

Жителям Подмосковья напомнили, что при возникновении возгорания следует позвонить по телефону ГУ МЧС России по Подмосковью: 8 (498) 505-41-70, а также по номеру «112».