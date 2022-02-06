РИАМО - 6 фев. Спасатели ежедневно выявляют участки с тонким льдом на водоемах Подмосковья и доводят эту и другую актуальную информацию до рыбаков и жителей региона, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

«За прошедшие сутки был произведен замер льда на 52 водоемах региона. В среднем его толщина составляет от 25 до 35 см. Однако до сих пор есть полностью открытые участки акваторий, без льда, и есть те, где лед совсем тонкий, ступая на который, можно провалиться», - сказал начальник ведомства Геннадий Пестов.

По его словам, таких водоемов на территории области сейчас 9. Информация о них отправлена в единые дежурные диспетчерские службы городских округов. Также спасатели не устают предупреждать рыбаков об опасности выхода на лед.

«Наша цель – предупредить несчастные случаи, сохранить жизнь и здоровье людей. Для этого наши работники ежедневно проводят профилактические беседы с населением, рассказывают об опасных местах на водоеме, напоминают правила безопасности при выходе на лед и способы спасения из ледяной полыньи», - уточнил Пестов.

Он добавил, что действия спасателей окажутся эффективными вдвойне, если люди сами начнут заботиться о собственной безопасности.

«Каждый из нас, в первую очередь, в ответе за себя. И очень не хочется, чтобы в таких серьезных вопросах нами руководили легкомыслие и беспечность. Я прошу всех жителей подмосковного региона прислушаться к словам спасателей. Берегите свою жизнь», - заключил начальник «Мособлпожспаса».