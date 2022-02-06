РИАМО - 6 фев. Возгорание деревянной опалубки на площади 300 кв. м ликвидировали у дома 97 на Ленинском проспекте в столице, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.
Сообщение о пожаре поступило в 17:44, локализовали огонь в 19:30, открытое горение потушили в 19:41. А в 20:11 пожарные полностью ликвидировали возгорание.
Информации о пострадавших при данном инцидента не было.
Ранее СМИ сообщали, что пожар случился в котловане строящейся станции «Новаторская» Троицкой линии городской подземки.
Видео пожара в котловане строящейся станции метро «Новаторская»>>
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