РИАМО - 6 фев. Пожарные потушили открытое горение деревянной опалубки у дома 97 на Ленинском проспекте в Москве, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 17:44. Площадь горящей деревянной опалубки составила 300 кв. м. В 19:30 пожар локализовали, в 19:41 потушили открытое горение.

Сведений о пострадавших при данном ЧП не поступало.

Ранее СМИ сообщали, что возгорание произошло в котловане строящейся станции метрополитена «Новаторская».

Видео пожара в котловане строящейся станции метро «Новаторская»>>