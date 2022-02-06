РИАМО - 6 фев. Спасатели временно приостановили поиски тела пропавшего Владимира Ялунина в Москве-реке в Одинцовском городском округе, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

В ночь на воскресенье экс-замминистра юстиции страны Владимир Ялунин катался на квадроцикле по замерзшей реке. Мужчина вместе с транспортным средством провалился под лед на Москве-реке. Место разлома льда на водоеме и квадроцикл Ялунина уже обнаружили.

«Поиски приостановлены до завтрашнего дня 9 утра. Пропавшего пока не нашли», - сказали в пресс-службе.

Специалисты подмосковного главка СК РФ организовали проверку по факту пропажи мужчины. Еще к поиску экс-замминистра юстиции России присоединились криминалисты СКР.

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