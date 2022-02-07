РИАМО - 7 фев. В России 7 февраля отмечают День отечественного бизнес-образования, а христиане отмечают День памяти святителя Григория Богослова.

День российского бизнес-образования

7 февраля отмечается День российского бизнес-образования. Февраль для отмечания праздника был выбран, так как это время планирования и старта новых проектов.

Бизнес-образование в России начало развиваться в начале 2000-х годов. Тогда выросла потребность в профессиональных кадрах, особенно управленческих, возникла система дополнительного профессионального образования.

Такой вид образования сейчас является практическим повышением компетенций руководителей, развитием навыков оптимальной работы, повышением личной эффективности.

День памяти святителя Григория Богослова

7 февраля христиане вспоминают святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.

Григорий родился около 329 года в Арианзе, в имении своих родителей. Он получил блестящее образование, а также принял обет хранить себя в целомудрии и чистоте ради Бога. Григорий завершил образование в Афинах, стал преподавателем красноречия, а потом вернулся к родителям.

После смерти родителей Григорий отправился в Селевкию Исаврийскую. Там он служил при церкви святой великомученицы Феклы. Григорий много трудился, чтобы добыть средства для обеспечения богаделен и больниц. Позже он отправился в Константинополь, чтобы бороться с ересью.

Святитель вел подвижнический образ жизни, у него была только одна обветшалая одежда, он ходил босыми ногами, спал на голой земле. Григорий обличал еретиков и разъяснял православное вероучение.

Празднование в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали»

7 февраля Русская православная церковь почитает икону Божией матери «Утоли моя печали». На иконе Богоматерь держит правой рукой младенца Христа, у которого в руках развернут свиток. Левую руку Божья матерь приложила к своей голове, как будто она прислушивается к молитвам тех, кто обращается к ней в печали и скорби.

Эту икону принесли в Москву казаки в 1640 году. Ее поместили в храме святителя Николая на Пупышах в Замоскворечье. Икону начали почитать после того, как поверили, что она может исцелять. По преданию, 7 февраля одна из верующих исцелилась от иконы.

Сейчас икона находится в храме святителя Николая Чудотворца в Кузнецах.

Григорьев день, Григорий-весноуказатель

В народе считалось, что 7 февраля ждали поворота к весне. 6 февраля был Аксиньин день, поэтому 7 февраля говорили: «Аксинья Григория торопит, чтобы весну не упустил, солнышко на крыши посадил».

Считали, что какой будет первая половина дня, такой будет первая половина следующей зимы. Погода во второй половине дня, по поверью, должна была соответствовать второй половине следующей зимы. Если в этот день пели синицы, то верили, что в феврале стоит ждать морозов.​