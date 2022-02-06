РИАМО - 6 фев. Пожарные локализовали возгорание деревянной опалубки у дома 97 на Ленинском проспекте в столице, сообщает пресс-служба московского главка МЧС России.

Ранее СМИ сообщали, что в котловане строящейся станции метрополитена «Новаторская» случился пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 17:44, площадь пожара составила 300 кв. м. В 19:30 пожарным удалось локализовать огонь.

Пока не поступало информации о пострадавших.

Видео пожара в котловане строящейся станции метро «Новаторская»>>