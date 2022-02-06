РИАМО - 6 фев. В поликлинике в Булатниковском проезде в столице обнаружили труп пенсионера с огнестрельным ранением головы, сообщает «Московский комсомолец».

75-летний погибший жил недалеко от медучреждения со своей супругой. Недавно у пожилого мужчины обнаружили желудочно-кишечное заболевание. Он лечился в больнице, и течение болезни удалось стабилизировать. Также недавно пенсионеры заболели, у них подозревали Covid-19, хотя тесты показали отрицательные результаты.

После выздоровления у москвича обострилось старое заболевание, начались невыносимые боли в животе.

Утром пенсионер вышел на прогулку, а в районе 11 часов зашел в поликлинику. Там его нашли с огнестрельным ранением головы.

Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

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