РИАМО - 6 фев. По итогам третьего дня на Олимпиаде в Пекине российская команда поднялась на третью строчку медального зачета, сообщается в Telegram-канале Олимпийского комитета страны.

На первом месте находится Норвегия, на втором – команда Швеции.

Первое золото принес отечественной сборной лыжник Александр Большунов в скиатлоне, второе место в этой же дисциплине занял Денис Спицов.

Бронзовую медаль в могуле выиграла 19-летняя российская фристайлистка Анастасия Смирнова.

Конькобежец Сергей Трофимов чуть-чуть не дотянул до медали в дистанции на 5 тыс. м. Его отставание от третьего места составило 0,4 секунды. Не смогли подняться на пьедестал и отечественные саночники. Лучший результат сборной показал Роман Репилов, он стал девятым.

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