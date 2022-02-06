РИАМО - 6 фев. К старту Олимпиады в соцсети «Одноклассники» запустили ленту новостей в разделе «Рекомендации», пользователи могут в режиме реального времени следить за всеми событиями и актуальными новостями Игр, сообщает пресс-служба соцсети.

Пользователи ОК смогут наблюдать за Олимпийскими зимними играми прямо в соцсети в специальной ленте новостей «Олимпиада», поддерживать атлетов с помощью тематических рамок, а еще видеть эксклюзивные ответы российской сборной на вопросы юных зрителей.

В тематическую ленту попадают публикации Олимпийского комитета России, а еще официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ.

Кроме того, в соцсети появятся тематические рамки от официальной группы ОКР в поддержку отечественных спортсменов. Пользователям доступны рамки #wewillROCyou (ROC — Russian Olympic Committee — именно под таким названием выступают российские атлеты в Пекине). Рамки бесплатно доступны в приложении «Волшебные рамки».

ОК и Олимпийский комитет запустили проект, в котором спортсмены сборной и именитые атлеты прошедших Олимпиад ответят на наиболее понравившиеся и оригинальные вопросы детей в ОК. Специально для этого в соцсети прошел конкурс на лучший вопрос. Видео с ответами на вопросы доступны в группе ОКР.

Первым на вопросы ответил вице-чемпион Европы по санному спорту и участник Игр в Сочи Александр Перетягин. Он рассказал о длине трассы скоростного спуска на санях, средней скорости саночника и об особенностях тренировок летом.

К началу соревнований ОКР запустил в соцсети цикл видеорассказов о разных видах спорта. Так, в группе Олимпийского комитета России уже можно найти ролики о прыжках с трамплина, керлинге, лыжах, сноуборде и конькобежном спорте.