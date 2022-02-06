РИАМО - 6 фев. Площадь возгорания по адресу: Москва, Ленинский проспект, д. 97, составляет 300 «квадратов», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Ранее СМИ сообщали о пожаре в котловане строящейся станции метро «Новаторская». Сначала площадь возгорания составила 100 кв. м.

Сообщение о пожаре поступило в 17:44 в воскресенье. На месте ЧП горит деревянная опалубка.

Пожарные принимают все необходимые меры по ликвидации возгорания. Сведений о пострадавших при данном ЧП не поступало.

Видео пожара в котловане строящейся станции метро «Новаторская»>>