РИАМО - 6 фев. Возгорание произошло в котловане строящейся станции метрополитена «Новаторская», стройплощадка находится на Ленинском проспекте, сообщает ТАСС.

«На Ленинском проспекте, 97, на стройке станции метро «Новаторская» произошло загорание в котловане на глубине 15 м», - отметил источник агентства в экстренных службах.

По его словам, площадь возгорания в котловане составляет 100 кв. м.

На месте ЧП уже создали штаб пожаротушения, специалисты предпринимают все необходимые меры для ликвидация огня.

Станция «Новаторская» войдет в строящуюся в столице Троицкую ветку подземки. Она будет пересадочной с одноименной станцией Большого кольца метро.

Видео пожара в котловане строящейся станции метро «Новаторская»>>