РИАМО - 6 фев. Возгорание произошло в котловане строящейся станции метрополитена «Новаторская», стройплощадка находится на Ленинском проспекте, сообщает ТАСС.
По его словам, площадь возгорания в котловане составляет 100 кв. м.
На месте ЧП уже создали штаб пожаротушения, специалисты предпринимают все необходимые меры для ликвидация огня.
Станция «Новаторская» войдет в строящуюся в столице Троицкую ветку подземки. Она будет пересадочной с одноименной станцией Большого кольца метро.
Видео пожара в котловане строящейся станции метро «Новаторская»>>
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