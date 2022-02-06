РИАМО - 6 фев. Российский спортсмен Александр Большунов считает, что не нужно задавать вопросы о допинге отечественным атлетам на Олимпийских играх. Данное мнение он высказал после вопроса корреспондента портала Faster Skier Натаниэля Херца (США), сообщает ТАСС.

Лыжник принес сборной РФ первую золотую медаль Игр. Он выиграл соревнования по скиатлону, серебро — у россиянина Дениса Спицова.

«Здесь находятся чистые спортсмены, которые регулярно тестируются. Задавать такие вопросы в нашу сторону - неправильно, такой результат не сваливается с неба, за ним стоят годы тренировок», - сказал Большунов.

Также лыжник пригласил журналистов посмотреть, как тренируются россияне. Он подчеркнул, что после посещения тренировок все вопросы о допинге у журналистов отпадут.

«Олимпийским чемпионом просто так не становятся, на протяжении последних лет я доказываю свою силу в каждой гонке, всегда показываю достойные результаты, борюсь до конца. Что касается допинга, то когда я слышу эти слова, то меня немного выворачивает, я не приемлю это», - добавил атлет.

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