РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. Во Всероссийском турнире по армейскому рукопашному бою, который прошел в Подольске, участвовали порядка 200 человек, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Состязания прошли 5 февраля на базе МБУ «Спорт-Сервис», они были посвящены 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, в частности, памяти ефрейтора Александра Корявина, который заслонил от автоматной очереди своего командира Андрея Ивонина. За мужество и отвагу ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 750 подольчан выполняли свой интернациональный долг в республике Афганистан, 19 из них погибли.

Традиционно турнир начался с минуты молчания. В соревнованиях приняли участие молодые люди в возрасте от 12 до 17 лет. На татами каждый из бойцов старался продемонстрировать свою технику.

«Этот вид боевого искусства объединяет в себе комплекс приемов, предназначенных как для защиты, так и для нападения. Армейский рукопашный бой не только закаляет характер и дух, но и прививает юным бойцам патриотизм и мужество. Пожелал участникам турнира успехов в спорте, удачи в выступлении и несгибаемой воли к победе», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что особые слова благодарности хочет выразить организаторам мероприятия и руководителям спортивно-патриотических клубов. Ведь основными задачами подобных турниров являются не только определение сильнейших спортсменов, но и популяризация силовых видов спорта, а значит и здорового образа жизни, а также подготовка молодых людей к службе в Вооруженных силах России.