РИАМО - 6 фев. У актера Юрия Пономаренко диагностировали травму головы после того, как мужчина ударился о дверь караоке-бара на улице Декабристов в столице, сообщает Nation News.

На видео, которое появилось в Сети, видно, что артист с трудом стоит на ногах, а потом теряет равновесие и падает на стеклянную дверь. Дверь караоке-бара разлетелась на осколки. Врачи диагностировали у пострадавшего рассечение головы.

Пономаренко оказали необходимую медпомощь в травмпункте и отпустили на лечение домой. Обстоятельства и причины произошедшего выясняют полицейские.

Юрий Пономаренко играет на сцене театра Романа Виктюка. Также исполнял роли в сериалах «Глухарь» и «Дальнобойщики».

Актер Юрий Пономаренко разбивает головой дверь в караоке‑баре. ВИДЕО>>