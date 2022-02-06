РИАМО - 6 фев. Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич считает, что кофе при употреблении в правильных дозировках может быть полезным для здоровья, но при индивидуальной чувствительности от напитка лучше отказаться. Об этом сообщает Nation News.

«У многих повышается сердцебиение кратковременно, а для человека, склонного к паническим атакам, любая непонятная ситуация может провоцировать эту атаку. То есть кофе — это не причина панической атаки, а запускающий триггер», - пояснила кардиолог.

По ее словам, в остальных случаях этот бодрящий напиток может принести организму только пользу. Например, кофе снижает риск развития сахарного диабета, а еще понижает количество плохого холестерина в крови.

Специалист добавила, что такие полезные свойства есть у молотого и у растворимого кофе.

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