РИАМО - 6 фев. Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич считает, что кофе при употреблении в правильных дозировках может быть полезным для здоровья, но при индивидуальной чувствительности от напитка лучше отказаться. Об этом сообщает Nation News.
По ее словам, в остальных случаях этот бодрящий напиток может принести организму только пользу. Например, кофе снижает риск развития сахарного диабета, а еще понижает количество плохого холестерина в крови.
Специалист добавила, что такие полезные свойства есть у молотого и у растворимого кофе.
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