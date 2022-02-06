РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. Спортсмены из городского округа Подольск стали победителями и призерами первенства Московской области по дзюдо, сообщил президент Подольской федерации дзюдо и самбо Дмитрий Воробьев.

В городе Куровское 5 февраля проходило первенство Московской области по дзюдо среди юношей и девушек 2000-2004 годов рождения (до 23 лет). В соревнованиях участвовали и спортсмены Подольска.

Так, Мария Братищева в весовой категории 48 кг заняла первое место. Маруфжон Бобоев в весовой категории 81 кг занял второе место, а бронза у Константина Зюзина в весовой категории 66 гк и Валерии Смирновой в весовой категории 57 кг.

В командном зачете по юниорам и юниоркам команда Подольска заняла 3 место, а спортсмены завоевали путевки на первенство ЦФО до 23 лет, которое пройдет в марте в Воронеже. Бобоев также выполнил норматив КМС.