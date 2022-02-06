РИАМО - 6 фев. В состав российской сборной на последний день командного турнира по фигурному катанию (7 февраля) на Олимпиаде вошли Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, сообщается в Telegram-канале Олимпийского комитета РФ.

Ранее спортсмены уже выступили на командном турнире с короткими программами, а танцоры на льду – с ритм-танцем.

После выступлений Валиевой и Кондратюка, которые прошли в воскресенье утром, сборная РФ лидирует в командном соревновании, следом идут США, третьей стала команда Японии.

Как уточняется на сайте Федерации фигурного катания на коньках РФ, состязания в рамках турнира начнутся в 09:15 по местному времени (трансляция начнется в 04:00 по московскому времени). Сначала выступят пары, затем будут соревноваться танцевальные дуэты, а потом на пекинский лед выйдут одиночницы.

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