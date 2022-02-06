РИАМО - 6 фев. Следующие интенсивные снегопады в Подмосковье и столице ожидаются 8 и 10 февраля, выпадет от 2 до 3 см снега, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По итогам 6 февраля в столице выпадет до 1 сантиметра снега.

«У нас уже сегодня идет снег. Мы ожидаем, что в Москве прирост снега составит до 1 сантиметра», - рассказала Позднякова.

Она подчеркнула, что с начала следующей недели под влиянием атлантического циклона в Московском регионе также ожидаются осадки. 8 и 10 февраля ожидаются самые интенсивные осадки, выпадет от 2 до 3 сантиметров снега. ​

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