РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 фев. Подольские спортсмены завоевали три бронзовые медали на первенстве России по универсальному бою, сообщил исполнительный директор Ассоциации спортсменов и спортивных клубов микрорайона Кузнечики (АССК) Александр Горпинко.

Бронзу завоевали юные спортсмены спортклуба «Скорпион» Подольска в возрастной группе 6-9 и 10-11 лет. Соревнования проходили с 4 по 6 февраля в Обнинске Калужской области. Всего в них приняли участие более 500 спортсменов из 23 регионов России.

В возрастной группе 6-9 лет бронзовыми призерами стали: Анастасия Шепель и Павел Кучер, в возрастной группе 10-11 - Ален Арзуманян.

Спортсменов поздравили с достойным результатом и пожелали дальнейших побед.