РИАМО - 6 фев. Днем в воскресенье в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали 33 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во Внукове задержали 7 рейсов, отменили 3. В Домодедове задержали 4 рейса, 1 отменили. В Шереметьеве задержали 8 рейсов, отменили 10.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задерживают 3 рейса, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>